La benzina cau al mínim anual en ple pont de la Puríssima després d'un descens de l'11%

MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà de la benzina ha caigut aquesta setmana al mínim anual després de situar-se en els 1,572 euros el litre, amb la qual cosa aquest carburant ja acumula un descens del 10,7% des que va començar una espiral a la baixa a finals de setembre.

En concret, el preu mitjà del litre de benzina ha baixat un 0,82% aquesta setmana respecte a la passada, per acumular així la desena baixada consecutiva, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea recollides per Europa Press.

Caldria retrocedir fins a finals de l'any passat, quan a més encara estava vigent la bonificació del Govern central d'almenys 20 cèntims per litre per als carburants, per trobar un preu més barat.

Per la seva banda, el gasoil ha encadenat la novena setmana consecutiva de descensos, amb una baixada del 0,96% respecte a la setmana anterior, fins als 1,543 euros el preu mitjà del litre.

Així, el litre de dièsel suma un descens del 8,6% des de principis d'octubre i cau a uns nivells que no es veien des de finals de juliol.

Aquest abaratiment dels carburants es produeix en ple pont de la Puríssima, un dels més llargs de l'any i en el qual la Direcció General de Trànsit (DGT) preveu gairebé vuit milions de desplaçaments.