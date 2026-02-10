Benjamín León jura el càrrec com a nou ambaixador dels Estats Units a Espanya

MADRID 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El nou ambaixador dels Estats Units a Espanya, Benjamín León, ha jurat el càrrec aquest dimarts després que la Cambra alta nord-americana donés llum verda el passat mes de desembre al seu nomenament.
Així, el candidat del president, Donald Trump, ha jurat el càrrec davant del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, després de l'aprovació per unanimitat del Senat, una vegada completat el procediment per a la seva ratificació que va arrencar fa gairebé onze mesos.
L'Ambaixada nord-americana a Madrid va felicitar llavors León --un empresari d'origen cubà de 82 anys-- per la seva confirmació després de ser nominat per Trump a principis de gener de 2025, abans del seu retorn a la Casa Blanca el 20 d'aquest mes.
"Estem desitjant donar-li la benvinguda a Madrid, on presentarà les seves cartes credencials al Rei Felip VI, i treballarà per promoure els interessos d'Estats Units i seguir reforçant la relació que uneix els nostres països", va sostenir la legació diplomàtica.
"REVERTIR" EL "GRAN ERROR" DE SÁNCHEZ EN DEFENSA
Durant la seva compareixença davant de la comissió d'Exteriors del Senat a mitjan octubre, León va assegurar que treballarà per "revertir" el "gran error" del president del Govern, Pedro Sánchez, de negar-se a destinar el 5% del PIB en despesa militar, malgrat l'acordat en el cimera de líders de l'OTAN a finals de juny a la Haia.
Llavors, va sostenir que "és realment preocupant" que Sánchez "es comprometés" juntament amb la resta de països europeus a aconseguir l'objectiu del 5% i que ara afirmi que "només arribaran al 2%", en línia amb les crítiques que en diverses ocasions ha manifestat públicament Trump respecte a la postura de l'Executiu espanyol.
"Treballaré diligentment amb el Govern espanyol perquè comprenguin que és un gran error (...), per revertir i complir amb el compromís", es va comprometre el ja actual ambaixador.
Espanya "sempre ha estat un gran soci dels Estats Units durant gairebé tota la seva vida", va dir León durant la seva audiència de confirmació, destacant que "han estat un gran amfitrió" de l'Exèrcit nord-americà "durant 70 anys, i més", en referència als Pactes de Madrid de 1953, en els quals se li van cedir diverses bases militars en territori espanyol.
"Va venir a Estats Units des de la Cuba comunista quan tenia 16 anys, amb només cinc dòlars a la butxaca, i va aconseguir convertir la seva empresa, Leon Medical Centers, en un increïble negoci", va destacar Trump sobre León quan va anunciar la seva designació.
Estats Units ha estat sense ambaixador a Madrid des de la marxa anticipada de l'anterior, Julissa Reynoso, qui va deixar el seu càrrec al juny de 2024 per tornar a la seva activitat laboral prèvia a Estats Units abans de ser nomenada per Joe Biden.