Benifallet (Tarragona) acull la primera Audiència Memorial de les Terres de l'Ebre

TARRAGONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
Benifallet (Tarragona) acull aquest dijous la primera Audiència Memorial de les Terres de l'Ebre, una iniciativa impulsada per la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi i que estarà encapçalada pel director general de Memòria Democràtica, F. Xavier Menéndez, i l'alcaldessa, Mercè Pedret, ha informat el departament en un comunicat.
L'acte, que se celebrarà a les 18.30 hores, està obert a tota la ciutadania i reunirà 9 testimonis vinculats a les Terres de l'Ebre que explicaran en primera persona com la Guerra Civil, la dictadura franquista i la repressió política van marcar les seves trajectòries vitals.
Els relats, de tres generacions, recullen experiències de fills, nets, nebots i altres familiars de persones mortes en el front, assassinades en la rereguarda per patrulles i comitès revolucionaris, represaliades pel règim franquista o deportades pels nazis.
També es compartiran vivències de persones empresonades o que van estar en camps de concentració franquistes, a més de testimonis directes de la repressió exercida durant els últims anys de la dictadura, amb l'objectiu de donar veu a les víctimes i preservar la memòria col·lectiva, basada en el reconeixement, la dignitat i la defensa dels drets democràtics.
Aquestes audiències memorials són espais públics concebuts per escoltar i reconèixer les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista i, a través de testimonis personals, pretenen contribuir a la reparació i a generar espais de reflexió sobre l'impacte de la violència i la repressió en la societat catalana.