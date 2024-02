Bendodo sobre Puigdemont: "Amb Feijóo al Govern això no passaria, clar, perquè no faríem cessions"

No li consten reunions del PP amb Puigdemont o Turull i afegeix que parlar no és negociar



BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, s'ha referit a la carta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a tots els eurodiputats: "Quan dic que són certes les paraules del separatisme quan diu que amb Feijóo al Govern això no passaria, clar, perquè no faríem cessions inacceptables".

Ho ha dit aquest divendres a Barcelona en preguntar-se-li per les paraules de Puigdemont, que assegurava en la seva carta que no se l'estaria investigant per terrorisme en la causa de 'Tsunami Democràtic' si Junts hagués permès la investidura del líder popular en comptes del socialista Pedro Sánchez.

Bendodo ha compartit un acte amb el líder del PP català, Alejandro Fernández, i del líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.

El dirigent popular ha erigit al PP com un partit que té capacitat de "parlar amb totes les formacions i de pactar amb gairebé tothom".

Arran de la reunió que van mantenir amb Junts per la investidura, ha recalcat que quan van conèixer les seves reivindicacions ja no es va produir una següent trobada, deixant clar que el PP "no té res a amagar".

"Tenim la capacitat de parlar amb tots i s'hauria de normalitzar la possibilitat que tots els partits parlin. Una altra cosa és que arribin a acords. Parlar cal parlar. El següent pas després de parlar és negociar, i el següent pactar. Nosaltres hem arribat a parlar", ha precisat.

En preguntar-se-li si va haver-hi algun reunió amb Puigdemont o amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost que personalment no li consta i ha insistit a emmarcar "dins de la normalitat democràtica que dues persones de dos partits, dos regidors de l'Ajuntament, es veiessin i parlessin".

"SEPARATISME I AMNISTIA"

Després de defensar que la política significa gestió i no anteposar la ideologia a millorar la vida de la gent, ha sostingut que a Catalunya "no tot pot ser separatisme i amnistia", i ha demanat deixar treballar els membres de la Comissió de Venècia a l'espera de les seves conclusions.

En la seva opinió, l'amnistia i l'independentisme no serveixen per ajudar els agricultors, per posar gasolina als tractors o per donar de menjar al bestiar, i tampoc per resoldre la sequera, els problemes d'inseguretat, l'ocupació de pisos o la pujada de preus: "No, amb això no s'arreglen els problemes".

SEQUERA

Per Bendodo, els problemes dels catalans són els mateixos que els de la immensa majoria de la resta d'espanyols, i creu que a Catalunya un dels principals reptes actualment és la sequera.

"15 anys sense fer una obra hidràulica. El Govern té les prioritats canviades", ha criticat el dirigent popular, que ha aplaudit el compromís de la Comunitat Valenciana d'ajudar Catalunya en cas de necessitat.

I és que, segons Bendodo, "la grandesa d'un país requereix ajudar i ser ajudat, però la solidaritat ha de ser un camí d'anada i tornada", ha afegit.

En aquest context, ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez, d'"utilitzar a Catalunya per intentar mantenir-se, no se sap si una setmana, un mes o un any, a la butaca de la Moncloa".

Després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hagi afirmat que la 'policia patriòtica' va ser un "càncer", Bendodo ho ha qualificat de cortina de fum --literalment-- per tapar, al seu judici, els problemes que té en el seu departament.