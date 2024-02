Bendodo (PP) rebutja que les concentracions de pagesos es puguin convertir "en actes violents"

Fernández anuncia que signaran la proposta acordada al Parlament sobre el sector



BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP, Elías Bendodo, ha rebutjat aquest divendres que les manifestacions o concentracions dels pagesos es puguin convertir en "actes violents".

En un acte a Barcelona acompanyat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i del líder municipal, Daniel Sirera, ha assegurat que no comparteixen aquesta possibilitat i que es pugui convocar manifestacions davant la seu dels partits.

"Hi ha altres maneres de reivindicar les teves exigències, però no estarem mai a favor d'actes o concentracions violentes contra cap partit o govern. No està en l'ADN del PP", ha sostingut.

Malgrat tot, ha manifestat que se solidaritzen amb el camp espanyol i les seves demandes després d'assegurar que entén que el sector hagi "esclatat".

Fernández també s'ha referit a la protesta dels pagesos, que dijous van arribar a les portes del Parlament i amb els representants dels quals no es van reunir perquè --ha explicat-- els van traslladar que "preferien reunir-se amb altres formacions".

Malgrat tot, ha assegurat que mantenen una "relació extraordinària" amb els sindicats agraris, i ha anunciat que signaran la proposta de resolució que van acordar tots els grups, excepte el seu i Vox.

No obstant això, ha acusat el Govern d'intentar tapar les seves responsabilitats sobre aquesta qüestió i de dedicar-se a traslladar-les a Madrid.

CANDIDAT?

Després que Bendodo ha assegurat que ara per ara no hi ha data per al congrés del PP català perquè estan centrats en el calendari electoral --gallegues i europees--, Fernández ha evitat concretar si vol ser el candidat de la formació en les eleccions catalanes.

"Fa temps que sostinc, i més en el context actual, que seria pueril i cutre que em dediqués a parlar del meu llibre", ha afirmat el líder del PP català, després d'apuntar que ja parlarà sobre aquesta qüestió quan arribi el moment.

SIRERA A COLLBONI

Per la seva banda, Sirera ha demanat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que deixi de desfullar la margarida per veure amb qui governarà, que deixi d'una vegada Tik Tok i es dediqui a visitar els barris de Barcelona"

També ha demanat a la resta de líders de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona "fer espatlla" i pensar en el conjunt de la ciutat.