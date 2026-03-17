Bendodo (PP) demana a Sánchez abordar el finançament local

Veu "afartament, cansament i indignació pel menyspreu de Sánchez al municipalisme"
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Coordinació autonòmica i local del PP, Elías Bendodo, ha reclamat aquest dimarts al president del Govern central, Pedro Sánchez, abordar el finançament local en paral·lel al finançament autonòmic, i ha assegurat: "És més independentista que municipalista".
Ho ha dit en un acte a Barcelona amb el president del PP de Barcelona, Manu Reyes, i el líder a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, abans d'un debat sobre finançament amb el sotssecretari d'Hisenda, Habitatge i Infraestructures del PP, Juan Bravo, i els alcaldes José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Natalia Chueca (Saragossa), Xavier García Albiol (Badalona), María José García Pelayo (Jerez), Isaac Claver (Montsó) i José María Bellido (Còrdova).
"No volem ser més que ningú, però no acceptarem que els alcaldes siguin menys. S'abordarà un debat sobre finançament autonòmic, volem que també s'obri el debat del finançament local, que és el que suporta el dia a dia", ha sostingut Bendodo.
L'IMPEDIMENT "ÉS POLÍTIC"
El sotssecretari popular ha afirmat que els alcaldes del seu partit expressen "afartament, cansament i indignació pel menyspreu de Sánchez al municipalisme" i reclamen un finançament que sigui just per a tothom.
"La reforma del finançament no té cap impediment tècnic. L'únic impediment és polític, l'impediment es diu Pedro Sánchez. En la majoria de governs locals hi governa el PP i el Govern central castiga aquests ciutadans perquè hi governa el PP", ha afegit.
Bendodo ha criticat que el Govern central no redueixi aparells administratius i ha instat els alcaldes del PP a demanar explicacions per la reducció en el finançament local per "invertir en defensa".
"ILLA N'HA DE PRENDRE NOTA"
D'altra banda, ha subratllat la manca de suport parlamentari tant de Sánchez com del president de la Generalitat, Salvador Illa, per aprovar els pressupostos, i ha apuntat que "Illa ha de prendre nota del resultat de les eleccions" a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó.
En aquest sentit, ha dit que a qui millor li ha anat en les eleccions autonòmiques és a qui no era tan proper a Sánchez, en referència al candidat a Castella i Lleó, i ha dit que Illa s'ho hauria de fer mirar bé, en les seves paraules, perquè "Sánchez és un agent tòxic".
Ha criticat que Illa "perpetua l'infern fiscal a Catalunya" i ha acusat el president de la Generalitat de fer-se cada vegada més 'sanchista'.
"Estem fent les coses bé en la direcció nacional. Són temps importants, ens sentim orgullosos de les victòries recents a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó, els ciutadans han parlat alt i clar, no podem abaixar les expectatives", ha afegit.
REYES I SIRERA
Per la seva banda, el president provincial a Barcelona i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha afirmat que des que governa Sánchez els ajuntaments tenen "més burocràcia, més costos i més obligacions" però no més recursos i ha exigit un finançament just.
Reyes ha criticat la quantitat de ministres i de consellers catalans que, a parer seu, tenen el Govern central i el de la Generalitat, i ha assegurat que "aviat hi haurà el canvi que necessita Espanya, un canvi que es diu Alberto Núñez Feijóo".
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha acusat l'alcalde de la capital catalana de "només treballar per a ell i per al seu partit" i de no molestar ni Illa ni Sánchez amb els problemes de la ciutat.
"No actua com a alcalde de Barcelona, és el gestor dels interessos del 'sanchisme' a Barcelona", també ha demanat un finançament just per als municipis per fer front als serveis públics, i ha posat d'exemple a seguir els governs de Madrid, Badalona i Castelldefels.