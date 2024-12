Bendodo (PP) creu que Sánchez és un "autòcrata" per atacar periodistes, jutges i oposició i dir que l'assetgen

Creu que s'ha d'organitzar el calendari en "dies laborables, no laborables i judicials" pel "viacrucis judicial" que l'espera

LOGRONYO, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral, Elías Bendodo, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de ser un "autòcrata" per posar en qüestió que la feina que fan l'oposició, els jutges i els periodistes és assetjament.

"Si un polític posa en qüestió que la feina que fa l'oposició és assetjament, que la feina que fan els jutges és assetjament i que la feina que fa la premsa és assetjament, estem parlant d'un autòcrata. Aquesta és la realitat", ha afirmat Bendodo en unes declaracions a la premsa aquest dissabte a Logronyo.

El popular s'ha referit així a les declaracions de Pedro Sánchez d'aquest divendres 6 de desembre, el Dia de la Constitució, davant dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, també ha acusat el president del Govern central de fer servir aquest dia per tornar a "insultar els jutges i la separació de poders".

Segons Bendondo, aquest assetjament que Sánchez diu que pateix, els espanyols l'anomenen democràcia, ja que les investigacions del poder judicial, els relats dels periodistes i la fiscalització del treball del govern de l'oposició formen part de la labor democràtica d'aquests agents.

Així, ha acusat Sánchez de "no estar en els mínims" que ha de complir un president d'una democràcia i ha lamentat que la celebració del 46è aniversari de la Constitució no fos un dia "especialment alegre", perquè "mai com ara" s'havia "trepitjat tant la igualtat i la solidaritat" que brinda la Carta Magna.

Segons el parer dels populars, aquest divendres era un dia en què Sánchez tenia l'oportunitat de recapacitar, tendir ponts i dir-li als espanyols que s'havia equivocat en algunes qüestions. No obstant això, Bendodo ha lamentat que el president mai assumeixi un error i ha expressat el seu malestar perquè hagi posat "els poders de l'Estat al servei ja no d'un partit, del govern", sinó al seu servei personal.

"Ahir celebràvem la nostra Constitució en un dels seus moments més complicats. Però estic convençut que el 47è aniversari de la Constitució, que serà l'any vinent, serà el de la celebració d'un nou camí de regeneració i tranquil·litat democràtica per al nostre país, que pot venir de la mà del Partit Popular", ha conclòs.

VIACRUCIS JUDICIAL

Per Bendodo, una democràcia cada vegada serà més forta si els jutges són més independents, i ha emmarcat les crítiques de Sánchez al "viacrucis judicial" que enfronta l'entorn del president en els pròxims mesos.

"Jo crec, si fos Pedro Sánchez, que tindria un calendari a mà, en el qual posaria els dies laborables, els dies no laborables i els dies judicials (...). Ell i el seu partit tenen un calvari judicial", ha sostingut Bendodo, que ha detallat a continuació cada una de les compareixences previstes per als pròxims dies de desembre i gener.