Bendodo (PP) afirma que si Feijóo fos president no passaria "línies vermelles" amb l'independentisme

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP, Elías Bendodo, ha assegurat que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fos president del Govern central no passaria "línies vermelles" amb l'independentisme.

Ho ha dit en declaracions aquest divendres juntament amb el president del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, després que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, enviés una carta aquest dijous a tots els eurodiputats en la qual assegurava que, si hagués permès la investidura de Feijóo en lloc de la de Pedro Sánchez, no se li estaria investigant per terrorisme en la causa de 'Tsunami Democràtic'.

"Ahir van dir, i que s'interpreti bé, que si Feijóo fos president del Govern això no passaria. Clar que no passaria. El que no passaria és cedir i passar línies vermelles, ni estaríem en l'estira-i-arronsa de l'amnistia i d'un Govern feble", ha sostingut Bendodo.

Ha sostingut que l'independentisme diu que "tenen una oportunitat amb Sánchez perquè saben que va a cedir a tot", i ha afegit que el que el PSOE digui que no es pot fer ho acaba fent.

"El socialisme i Sánchez ens han acostumat al fet que quan van a fer un anunci, van a arribar a un acord, ja sigui amb el separatisme o amb qui sigui, el primer que diuen és que és impossible fer-ho, el segon és que s'asseuen, i , en tercer lloc, manipulen tot el possible per arribar a l'acord amb el sol objectiu de mantenir-se assegut en la butaca de la Moncloa", ha retret.