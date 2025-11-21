Bendodo (PP) afirma que el Govern central està construint "la pedagogia de l'indult" al fiscal general

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmat que el Govern central ja està "construint la pedagogia de l'indult al fiscal general de l'Estat", Álvaro García Ortiz, després de la sentència condemnatòria de dijous.
Ho ha dit en un acte del partit a Barcelona juntament amb les alcaldesses de València i de Santander, María José Catalá i Gema Igual; els alcaldes de Badalona i Castelldefels (Barcelona), Xavier García Albiol i Manuel Reyes, i el líder del partit a Barcelona, Daniel Sirera.
"Els espanyols ja sabem com funciona el sanchisme i com comença a construir un relat per arribar a una conclusió. Esperem que aquesta notícia no es pugui produir", i ha considerat una anomalia que el fiscal general, garant del compliment de la llei, hagi estat condemnat.
Ha afegit textualment que la independència judicial ha barrat els peus al fiscal i al president espanyol, Pedro Sánchez: "Aquí ja no hi ha més interpretacions, ja no hi ha judici, ja no és innocent, no. Aquí ja s'ha pronunciat la justícia, el Tribunal Suprem. Un cooperador necessari de Pedro Sánchez, com és el fiscal general de l'Estat, ha estat condemnat a dos anys d'inhabilitació".
CONVOCAR ELECCIONS
Ha assenyalat que Sánchez "va proclamar la innocència" de García Ortiz, i que per això hauria d'haver dimitit i convocat eleccions després de la sentència condemnatòria.
"Sánchez hauria d'estar dimitint avui i convocant eleccions i dissolent les Corts. El president va proclamar la innocència del fiscal general de l'Estat", ha valorat.
També ha dit que el mateix fiscal, després de la imputació, hauria d'haver plegat, però que no ho va fer perquè opera, segons ell, en la mateixa lògica que el Govern central: "En el moment en què es va obrir el procediment hauria d'haver dimitit. I no ho va fer perquè el sanchisme, insisteixo, no governa, només resisteix".
ATACS A LA JUSTÍCIA
Bendodo també ha assenyalat el que considera atacs del Govern central a les institucions judicials abans i després de la sentència al fiscal general: "Com estem veient en les últimes hores, atacar la democràcia és posar en qüestió la independència judicial. I qui menys pot posar en evidència la independència judicial és el Govern d'Espanya".
"Tenim a Espanya un fiscal general condemnat per ser un element més de la guerra bruta de Pedro Sánchez. Contra qui? Contra els qui no opinen, ni pensen, ni parlen com ell. És a dir, contra els seus adversaris polítics. Tots els que no pensen com ell són perseguits, i utilitza tots els ressorts de l'Estat per fer-ho", ha lamentat el dirigent popular.
ALTRES CASOS JUDICIALS
Finalment, Bendodo ha fet referència a altres casos judicials que afectarien el Govern central, com el procés contra la dona de Sánchez, Begoña Gómez; el procés contra el seu germà, David Sánchez, i el candidat a la Junta d'Extremadura del PSOE, Miguel Ángel Gallardo; o el procés contra José Luis Ábalos, Santos Cerdán i Koldo García.
"Mentre Cerdán sortia de la presó, el fiscal era condemnat i la dona de Sánchez continuava imputada", ha assenyalat Bendodo, que no ha considerat creïble que el president espanyol no en sabés res d'aquests casos.
"Si el teu cercle més proper de col·laboradors fa el que ha fet Ábalos i Cerdán, escolta, alguna responsabilitat tindràs tu, no? No val i no cola que no en sabés res, ni d'un, ni de l'altre. Això no s'ho creu ningú", ha resolt.