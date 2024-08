Bendodo exigeix a Illa i a Collboni que condemnin la crema d'una fotografia de Mazón a Barcelona

ALHAURÍN EL GRANDE (MÀLAGA), 25 ago. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Política Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha mostrat solidaritat amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, després que van cremar una fotografia seva en un acte del col·lectiu Arran a les festes del barri de Gràcia a Barcelona, i ha exigit al president de la Generalitat, Salvador Illa, i a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que condemnin els fets.

"On són aquests dos socialistes tan demòcrates que s'amaguen a l'hora de la veritat", s'ha preguntat Bendodo aquest diumenge a Alhaurín El Grande (Màlaga) on, juntament amb el president del PP d'Andalusia, Juanma Moreno, i la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, ha participat en l'acte d'inici de curs polític del PP de Màlaga.

Així, la direcció nacional del PP ha mostrat "solidaritat i suport" al també líder dels 'populars' valencians, "que fa tan bona feina perquè el canvi també ha arribat a la Comunitat Valenciana després de moltíssims anys de socialisme negatiu".

Ha criticat, per tant, que hi ha un "nou expert a posar-se de perfil a Espanya, que és Salvador Illa". "En política no et pots posar de perfil", l'ha advertit, tornant a demanar a Illa i a l'alcalde de Barcelona que condemnin "aquesta acció que s'ha produït contra un president d'un govern autonòmic".

"On són aquests dos socialistes tan demòcrates que s'amaguen a l'hora de la veritat", ha qüestionat, al mateix temps que ha afegit que "a la normalitat i a la convivència no s'hi arriba mai amb el xantatge ni amb la cessió de drets i llibertats", ha incidit.

Finalment, ha advertit que "els últims mesos han estat, si mirem enrere, els pitjors de la nostra democràcia al nostre país i sobretot per la nostra convivència".