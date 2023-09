Bendodo diu que Sánchez ha obert "la caixa de Pandora de la divisió": "Si no posa límits se n'acabarà penedint"

TORREMOLINOS (MÀLAGA), 3 set. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha assegurat que el president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, "no s'adona que és la caixa de Pandora de la divisió i l'enfrontament la que ha obert" i ha considerat que "si no posa límits als que volen trencar Espanya se n'acabarà penedint i ho pagarem tots els espanyols".

En l'acte a Torremolinos (Màlaga) d'inici del curs polític del PP andalús, al costat del president del PP-A, Juanma Moreno; la presidenta del PP de Màlaga, Patricia Navarro, i l'alcaldessa, Margarita del Cid, Bendodo ha recordat que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero va ser el primer que "no va posar límits als que volien trencar Espanya i molt més tard se'n va penedir" i ha considerat que "Sánchez va pel mateix camí".

Així, ha criticat que el president en funcions està "donant ales a l'amnistia, a un nou referèndum vinculant a Catalunya i, sobretot, a un enfrontament entre tots els espanyols i entre els territoris".

Ha apuntat que el 'sanchisme' "està sent profundament irresponsable per mercadejar amb la manera d'intentar una investidura" i ha assenyalat que Sánchez "no pot crear espanyols de primera i de segona amb el sol objectiu de mantenir-se aferrat a la butaca de La Moncloa", lamentant que "diu que sí als nacionalistes, als independentistes, a Bildu, a tot, li és igual mentre es pugui quedar assegut a La Moncloa".

"Pedro Sánchez en col·locarà alguns al Govern central, en el que és la presa de decisions, que el que volen és trencar Espanya", ha dit Bendodo, que ha al·ludit a la frase de "la governabilitat d'Espanya m'importa un rave" que li va dir una diputada d'Esquerra Republicana a Sánchez al Congrés "i es va quedar tan ample i ara seran els que manin".

Per això, ha considerat que "a Sánchez la governabilitat d'Espanya li importa un rave" i que "és igual el que digui avui perquè la seva paraula evidentment no val res", recordant que "va dir que protegiria les dones i 1.000 violadors i agressors sexuals han vist reduïdes les seves condemnes i més de 100 són al carrer; va prometre que no hi hauria indults i n'hi va haver; va dir que no eliminaria la sedició i la va eliminar; i que no abaratiria la corrupció i va reduir la malversació".

"Per molt que Sánchez digui que no hi haurà referèndum i amnistia, evidentment si el pressionen hi haurà referèndum i amnistia, perquè a ell li és igual, el seu objectiu és asseure's a la butaca de La Moncloa", ha reiterat, apuntant que un polític responsable "ha de posar límits i saber quan i on posar-los".

Per contra, ha dit que al PP "ens importa la unitat d'Espanya i ens dol", referint-se als sis pactes d'Estat oferts pel líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, "en un acte de generositat". Per Bendodo, "és bo que el nostre país faci una aturada després de 45 anys de democràcia i ens actualitzem", apuntant que "hi ha normes que cal aprovar, reformes que requereixen la majoria almenys dels dos principals partits del nostre país".

Així, ha assegurat que "el límit del PP és evident, és la Constitució i el Pacte de Convivència de la Transició que tan bons resultats ha donat durant dècades al nostre país". "Nosaltres posarem límits als que volen trencar el nostre país", ha postil·lat.

Ha assenyalat que mentre el PP està "a quatre vots d'aconseguir el canvi de govern a Espanya, Sánchez està a quatre cessions de tornar a repetir el govern Frankenstein, d'una amnistia, un referèndum, de tornar a cedir i de tornar a empassar". "Nosaltres estem disposats a desgastar-nos per Espanya, ell disposat a desgastar Espanya per mantenir-se en el poder", ha dit.

A més, ha apuntat que mentre el PP ha estat treballant des de les eleccions generals "per construir una alternativa" en el Govern d'Espanya, Sánchez "va agafar les maletes el 23 de juliol, va tancar el govern i se'n va anar a la platja". "Us imagineu un president del PP fent això?", ha apuntat, indicant que tampoc no s'imagina un president "de l'antic i extint PSOE fent això".

Ha reiterat que el PSOE ha estat "absorbit íntegrament pel 'sanchisme'", que té dos defectes, en opinió dels 'populars', "supèrbia i irresponsabilitat", assenyalant que "ja no per decència democràtica, sinó per educació", Sánchez hauria d'haver felicitat Feijóo per la victòria en les últimes eleccions generals.