Bendodo demana a Sánchez dissoldre les Corts i convocar eleccions dilluns: "Els suports que tenia l'han abandonat"

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El sotssecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que dissolgui les Corts i convoqui eleccions aquest dilluns, quan el president farà el balanç del curs polític.

"Sánchez té una magnífica oportunitat demà de fer alguna cosa correctament, que és dissoldre les Corts i convocar eleccions i no és un capritx del PP. Els suports amb els quals va començar la legislatura ara l'han abandonat. Demà és una gran oportunitat per dir 'no tinc els suports parlamentaris amb els quals vaig començar la legislatura, tinc menys vots a favor que abans i, per tant, el que toca és donar-li la veu als espanyols'", ha afirmat Bendodo en unes declaracions remeses als mitjans de comunicació.

En la seva intervenció, el portaveu del PP al·ludeix a la Constitució en assegurar que el Govern central té l'obligació de presentar els pressupostos generals de l'Estat per procedir al seu debat i posterior aprovació o rebuig. "En el cas que no es produeixi l'aprovació dels pressupostos, el costum al nostre país i la norma a Europa també, és la dissolució de les Corts i convocar eleccions", ha explicat.

SENSE VOTS PER APROVAR ELS PRESSUPOSTOS

"Sánchez no té els vots per aprovar els pressupostos però ni tan sols ha tingut la vergonya de presentar-los incomplint la Constitució. No pot culpar de la seva feblesa parlamentària el PP i el president Feijóo, que ja el va avisar que quan els seus socis, els que volen trencar Espanya, l'abandonin, que no vingui a buscar el PP", ha comentat.

Així mateix, Bendodo qualifica de "desgovern" l'actual legislatura de Sánchez, la qual defineix amb tres paraules: "xantatge, corrupció i carreró sense sortida", i que assevera que "no hauria d'haver començat". "La corrupció recorre des de la seva família al seu partit i el seu govern. La seva dona imputada, el seu germà imputat, la secretària dels negocis de la seva dona imputada, el fiscal general de l'Estat imputat. Els seus dos números dos, un a la presó i un altre de camí. Aquest és el balanç d'aquests dos anys", ha manifestat.

El portaveu del PP considera que Sánchez "només" ha fet cessions als que volen trencar Espanya i apunta que els independentistes "el que han fet és cada dia apujar més el preu". "Ja ho vam dir en el seu moment, el xantatgista no es conforma amb el primer pagament i aquesta és la història d'aquests dos anys de legislatura que ha d'acabar com més aviat millor", ha remarcat.

"Per tant, una legislatura sense majoria al Parlament, sense pressupostos i amb la corrupció que afecta el govern, el partit i la família del president, és una legislatura fallida. Ha de convocar eleccions i retornar la veu al poble", ha sentenciat.