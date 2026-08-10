Bendodo assegura que el PP assistirà a la sectorial sobre els menors a Ceuta: "És bo escoltar"

BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari de Política Autonòmica del PP, Elías Bendodo, ha assegurat que el PP assistirà a la Comissió Sectorial d'Infància i Adolescència sobre els menors migrants que es troben a Ceuta, a la qual els vice-presidents de Vox dels governs amb el PP no acudiran: "És bo escoltar encara que estiguem totalment en contra de les propostes del Govern".
"Nosaltres sempre complim la llei i l'anem a seguir complint. Som un partit d'Estat i som un partit responsable", ha subratllat en una roda de premsa a Barcelona aquest dilluns junt amb el president del PP a Barcelona ciutat, Daniel Sirera.
Bendodo ha apuntat que el que ha de fer el Govern és parlar amb el Marroc perquè els menors que es troben a Ceuta "tornin amb les seves famílies".
"Hem demanat per terra, mar i aire que el president del Govern surti de la platja, s'aixequi de la gandula d'una vegada, que hi ha hagut un allau a la seva frontera", i ha acusat a l'Executiu de Pedro Sánchez de mentir en dir que els immigrants que van creuar la frontera havien tornat ja al Marroc.
"CONFLICTE DIPLOMÀTIC AMB ITÀLIA"
Així mateix, ha afirmat que Sánchez "no és capaç de solucionar la crisi interna a Ceuta i el que ha fet és obrir un conflicte diplomàtic amb Itàlia".
"Ho he viscut jo en l'Aeroport de Barcelona aquest matí en veure els controls als italians. Això és un error de llibre, un aïllament cada vegada major a Europa. Espanya s'ha convertit en un problema per a Europa", ha afegit.
"Sánchez fa el gall amb els italians, però no fa el gall amb els quals evidentment li mantenen al capdavant de la Moncloa i amb el Marroc", ha resolt.
El dirigent popular també ha retret al president no estar "al capdavant de la crisi que segueix activa a Ceuta" i ha ironitzat amb la possibilitat que sí suspengui les seves vacances per anar a veure l'eclipsi d'aquest dimecres.
PP I VOX SÓN "DIFERENTS"
D'altra banda, preguntat per si el PP va a recolzar la petició de Vox en el Congrés per obrir un judici polític a Sánchez per traïció, Bendodo ha assegurat que desconeix la proposta dels de Santiago Abascal i la valoraran "quan arribi el moment".
I ha remarcat que "PP i Vox són dos partits diferents" respecte a la seva estratègia política.
DANIEL SIRERA
Per la seva banda, Daniel Sirera ha assegurat que Barcelona "està pagant les conseqüències d'una política migratòria sense control mentre Pedro Sánchez permet l'entrada irregular de milers de persones a Espanya".
"Ciutats com Barcelona són les que pateixen, les que paguen el preu de la inacció del govern d'Espanya. Els barcelonins suportem més pressió sobre els serveis públics, més degradació de l'espai públic i una major sensació d'inseguretat", ha conclòs.
Per això, ha exigit al Govern "que recuperi el control de les fronteres i que faci complir la Llei d'Estrangeria", i a l'Ajuntament de Barcelona un pla de xoc per acabar amb els assentaments il·legals a la ciutat.