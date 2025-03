Bello (Vox) reclama a Illa que demani ajuda a Sánchez per arreglar el "desastre" de Rodalies

Acusa socialistes i independentistes de ser responsables de la "degradació" del servei

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

El diputat de Vox al Parlament Andrés Bello ha reclamat aquest dimarts al president de la Generalitat, Salvador Illa, que demani ajuda al president del Govern central, Pedro Sánchez, per arreglar el "desastre" del servei de Rodalies.

En el ple monogràfic sobre Rodalies, ha constatat que les disculpes del president català, malgrat considerar que els ciutadans les mereixen, no faran que els trens arribin amb puntualitat i regularitat, i ha atribuït part de la situació actual de la xarxa a la manca d'inversió en infraestructures i renovació de trens.

No obstant això, ha acusat els governs socialistes de ser els principals responsables de la degradació, en les seves paraules, del servei públic: "I, probablement, els separatistes obliden intencionadament que ells són els culpables que Pedro Sánchez continuï en el poder", ha afegit.

Després de criticar la gestió de ministres anteriors del ram com Raquel Sánchez i José Luis Ábalos, no s'ha oblidat de l'actual responsable del departament, Óscar Puente, "famós per la seva moderació i formes elegants", ha dit amb ironia.

"A ningú el sorprèn que amb aquest tros d'equip tinguem aquest resultat? No tenia el PSOE uns gestors millors?", ha preguntat Bello, que ha demanat al Govern abandonar la idea del traspàs del servei de Rodalies a Catalunya.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el diputat del mateix grup Joan Garriga, que, a l'inici del temps d'intervenció de Vox, ha qualificat de "desastre absolut" el servei de Rodalies i ha demanat la dimissió dels polítics si no són capaços de garantir un bon servei i deixar pas als professionals.