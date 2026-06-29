Belén Sánchez, nova directora territorial Nord de Banc Sabadell

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha nomenat Belén Sánchez com a nova directora territorial Nord, que engloba el País Basc, Cantàbria, Navarra, La Rioja i Aragó, informa en un comunicat aquest dilluns.
Fins ara, Sánchez era directora general adjunta de Banca Corporativa & EMEA de Banc Sabadell i, prèviament, el 2021, va ser directora de la Territorial Centre de Banc Sabadell.
És llicenciada en Economia i compta amb un MBA Executive a Icade, i substitueix en el càrrec Iñaki Navarro, que ha dirigit la Territorial Nord durant 3 anys.
La directiva ha assegurat que la Territorial Nord té "un enorme potencial, especialment en el món de l'empresa", ja que compta amb un teixit empresarial que ha dit que és de primer nivell.
La Territorial Nord va mobilitzar durant el passat exercici 2025 més de 6.800 milions d'euros en finançament per a famílies i empreses a través d'una xarxa de 92 oficines i més de 570 professionals.