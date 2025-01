Belén López es manté com l'única candidata a la secretaria general de CCOO de Catalunya

Aquest dissabte acaben les assemblees en què López ha recollit més de 1.000 avals

BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de CCOO a Girona, Belén López, es manté com l'única candidata a succeir Javier Pacheco al capdavant de la secretaria general del sindicat a Catalunya després d'acabar aquest dissabte el període assembleari per recollir els avals necessaris.

El congrés per escollir qui dirigirà el sindicat durant els pròxims quatre anys se celebrarà del 9 a l'11 d'abril a Barcelona, però el procés congressual en el qual estan cridats a participar 147.349 afiliats va començar el novembre i s'allargarà fins al març.

López va ser l'única candidata que va presentar el suport requerit de 133 membres del Consell Nacional per poder participar en les gairebé 700 assemblees que s'han fet per tot el territori durant aquests mesos i en què ha recollit els 1.000 avals necessaris per continuar en el procés.

El sindicat publicarà la xifra oficial d'avals que López ha aconseguit aquest dimarts, encara que diverses seccions sindicals ja han publicat a les xarxes socials el seu suport a la candidata, com és el cas dels sindicalistes de CCOO de Catalunya a Seat, que li han entregat 1.131 avals.

PRIMERA DONA

Nascuda a les Masies de Voltregà (Girona) el 1976, López està llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (2000), és professora de formació professional i es va afiliar al sindicat el 2002.

Dins del sindicat, va ser elegida delegada del Departament d'Educació el 2019 i més tard va ocupar successivament els càrrecs de secretària de Socioeconomía, de la Dona, de Comunicació, d'Organització i, finalment, de secretària general de CCOO de les comarques de Girona.

"Ara vull fer un pas endavant en el meu compromís amb el sindicat presentant la meva candidatura a la secretaria general", va assegurar López en un vídeo a les xarxes socials per donar-se a conèixer.

Si aconsegueix ser secretària general, serà la primera dona al capdavant del sindicat a Catalunya: "Vull contribuir a construir una societat feminista en què la vida, la pau i la justícia social siguin els béns a preservar de l'amenaça que representen la dreta i l'extrema dreta".

PRESENTACIÓ AL CONGRÉS

El procés que ha escollit López per optar a la secretaria general és una de les vies de presentació que té el sindicat per aconseguir el càrrec, que permet dirigir-se directament als afiliats i tenir accés a més informació en línia.

Així mateix, qualsevol candidat es podrà presentar a un lloc directament a la trobada a l'abril si compta amb el 10% dels avals dels delegats del congrés, que són els que prenen la decisió.