Belén López (CCOO) demana un pacte català per al turisme: "La precarietat campa a plaer"

Exigeix al Govern "embranzida" en habitatge i mantenir el poder adquisitiu dels treballadors

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

La nova secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha demanat a la Generalitat un pacte nacional de turisme per abordar-ne les externalitats i millorar les condicions de treball: "És un sector en què la precarietat campa a plaer".

"Demanem un pas més decidit a l'administració per incidir en aquest sector", ha dit en una entrevista d'Europa Press després d'admetre que és un àmbit econòmic molt rellevant i valorar que no es pot abordar el problema com si el sector fos homogeni.

Per a López, en el pacte hi haurien de participar els agents socials, inclòs el sindicat, i analitzar quines són les polítiques necessàries per revertir les "externalitats importants" que té l'arribada de turistes.

A parer seu, el compromís nacional per a un turisme responsable no és suficient, per la qual cosa la Generalitat ha de fer "un pas més enllà", amb una proposta que tingui un pressupost concret i abordi quina mena de turisme es vol atraure.

Un altre àmbit en què López també creu que la Generalitat ha d'agafar "embranzida" en les seves polítiques públiques és l'habitatge, una qüestió clau per poder mantenir el poder adquisitiu dels treballadors.

"Pots aconseguir importants conquestes o millores salarials, que després se n'acaben anant o acaben fugint a les butxaques dels rendistes o de la gent que especula", ha lamentat.

López ha celebrat que la regulació dels lloguers de temporada hagi aglutinat més partits dels previstos, i ha advocat per controlar els "usos especulatius" dels habitatges, per sancionar els pisos buits i per ampliar el parc públic.

DONES CUIDADORES

Nascuda a les Masies de Voltregà (Barcelona) el 1976, López és professora de formació professional i, després d'afiliar-se al sindicat el 2002, ara s'ha convertit en la primera dona que ocupa la secretaria general del sindicat.

El seu mandat comença amb l'objectiu de crear un sistema nacional de les cures, equiparable al d'educació o sanitat, per posar fi a la precarietat del sector, altament feminitzat.

"Les dones ens hem incorporat massivament al mercat de treball, no podem fer aquest rol tradicional que se'ns assignava, d'altra banda, completament injust, de ser les cuidadores de tot i de tots gratis", ha reivindicat.

EXIGIR A LES EMPRESES

Des del seu punt de vista, aquest sistema s'articula a través de la corresponsabilitat de l'home, però també de les empreses, que han de començar a acceptar la reducció de la jornada, els permisos retribuïts i l'organització del treball.

En aquest sentit, ha reivindicat que la reducció de la jornada laboral sense reducció salarial: "És una demanda social àmpliament compartida per la majoria de la població catalana i hi ha marges econòmics per fer-ho".

Preguntada per la seva relació amb el Govern i la resta d'agents econòmics, López ha assegurat que vol tenir una relació "fluïda" i que exigiran les mesures necessàries per complir amb l'agenda sindical.