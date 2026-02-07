Belén López (CC.OO.) demana més inversió a Rodalies i lamenta que s'externalitzin activitats

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha demanat més inversió en els trens a Catalunya i ha lamentat l'externacionalització d'activitats d'Adif i Renfe perquè "ha comportat molta precarietat per a les persones treballadores, i aquesta precarietat també suposa un mal servei".
Ho ha declarat als periodistes aquest dissabte per la tarda abans de començar la segona manifestació del dia a Barcelona contra el funcionament de Rodalies a Catalunya.
"Reclamem que hi hagi una inversió important i, sobretot, també denunciem que les últimes dècades hi ha hagut una externalització", ha dit.