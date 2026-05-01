Belén López (CC.OO. Catalunya) exigeix recuperar el decret de pròrroga de lloguers

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. Catalunya, Belén López, ha demanat en declaracions a la premsa durant la manifestació pel Dia del Treballador d'aquest 1 de maig a Barcelona que les forces polítiques aprovin de nou el decret de pròrroga de lloguers, després d'assenyalar que l'actual situació "impedeix que milers de persones puguin desenvolupar un projecte de vida digne".
López també ha alertat sobre l'impacte de la pujada de preus en les condicions de vida i ha advertit que, de no controlar-se la inflació, es produiran "greus problemes amb el poder adquisitiu i l'ocupació de la classe treballadora".
Finalment, la secretària general s'ha referit a la reducció de jornada laboral: "No és per res una batalla que nosaltres hàgim abandonat, la tornem a situar en aquest primer de maig i l'estem disputant en tots els convenis col·lectius perquè no hi hagi treballadors de primera i de segona".