Belén López (CC.OO. Catalunya) demana control en empreses i evitar acomiadaments pel conflicte a Iran

BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha demanat establir un control sobre les empreses i així poder evitar que es produeixi cap acomiadament davant de les possibles conseqüències econòmiques que pot provocar el conflicte bèl·lic a Iran: "Que cap euro públic serveixi per finançar acomiadaments", ha reclamat.
"No pot ser que al final tots els increments de costos, que moltes vegades són purament especulatius, com en el cas de l'energia, ho acabem pagant les persones treballadores", ha expressat després de celebrar-se la reunió extraordinària del Consell del Diàleg Social de Catalunya aquest dissabte, encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
D'altra banda, ha valorat positivament l'anunci d'Illa de crear un espai de treball per monitorizar en temps real aquestes afectacions i ha titllat d'il·legal l'escalada bèl·lica que s'està produint a Orient Mitjà: "Denunciem aquest atac i reclamem que es torni a situar l'ordre internacional com a espai on s'han de dirimir les relacions internacionals".