Belén López (CCOO) assegura que el model de prevenció laboral és "completament fallit"

El 2024 hi va haver 108 morts en accidents a Catalunya

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha assegurat que el model de prevenció d'accidents laborals és "completament fallit" i ha lamentat que, en paraules seves, sigui purament documentalista.

Ho ha dit aquest dijous en una roda de premsa amb la secretària general de la Unió Intercomarcal de Tarragona, Mercè Puig, i la responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez, per presentar l'informe 2024 de Salut Laboral.

López ha criticat que aquest model "respon al negoci d'unes poques empreses" i que la resta de companyia es limita a subcontractar-les amb models estàndard que permeten complir la normativa, però que no s'adapten als riscos de cada centre.

Ha criticat que les administracions públiques "no han pres les mesures necessàries" per solucionar-ho i ha assenyalat que les mesures que s'han adoptat van en la línia de fiscalitzar els treballadors.

Per això, la secretària general ha reclamat actualitzar el marc normatiu per adaptar-lo a les noves realitats laborals i la redacció d'una nova llei de prevenció de riscos laborals, entre d'altres.

ABSENTISME

López ha lamentat que la resposta de les patronals ha estat impulsar "el relat de l'absentisme", que ha qualificat d'espuri.

"És un relat que pretén treure el focus del problema principal dels treballadors, que és la inoperància del sistema de prevenció i l'incompliment sistemàtic de les empreses en matèria de salut laboral", ha afegit.

Ha subratllat que les absències justificades "no són absentisme laboral" i que les dues causes més significatives de baixes --ergonòmiques i psicosocials-- estan relacionades amb, textualment, la baixa qualitat preventiva que hi ha a les empreses.

REDUCCIÓ DE MORTALITAT

Puig ha assenyalat que tot i que la xifra d'accidents laborals es va mantenir el 2024, sí que hi va haver una reducció en els accidents mortals, que van ser 108, menys que el 2023.

De totes maneres, ha dit que són xifres "molt elevades i molt preocupants" i que, textualment, no es pot tolerar de cap manera.

Pérez ha detallat que els accidents laborals es van reduir un 0,6% interanual i que els que van provocar una baixa laboral van disminuir un 3,16% dins la jornada laboral i un 0,22% en els 'in itinere'.

Ha afegit que els sectors agrícola i de la construcció són els que tenen una sinistralitat laboral més elevada "segurament per les condicions de precarietat, subcontractació i temporalitat".

Així mateix, ha dit que el 43% de les morts dins la jornada laboral es van deure a ictus, infarts i altres patologies no traumàtiques.