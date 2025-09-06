Belén López (CCOO), als grups polítics davant de la manca de pressupostos: "Ja n'hi ha prou de tacticismes"

Creu que la falta d'acord alimenta els discursos de l'extrema dreta
BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha demanat als partits polítics que facin un exercici de responsabilitat per pactar els pressupostos de l'any vinent i els ha retret la seva actitud: "Ja n'hi ha prou de tacticismes i ja està bé d'estratagemes".
"Els partits polítics han de fer un exercici de responsabilitat en uns moments en què, a més, han de tenir un plus d'altura de mires", ha asseverat en una entrevista d'Europa Press.
A parer seu, la falta d'acord per aprovar els comptes alimenta els discursos dels partits de dreta i d'extrema dreta, que "estan qüestionant sense cap mena d'ambigüitat la utilitat de les institucions".
Així mateix, ha valorat que és "imprescindible" que hi hagi pressupostos per donar resposta de manera eficient als reptes que té la societat catalana.
També ha assenyalat que reforçar els serveis públics i crear més equipaments --com ara biblioteques, casals i hospitals-- promou la convivència i elimina la segregació: "És molt important que siguem capaços d'empatitzar amb els altres i de crear comunitat".
REPTES: RODALIES I HABITATGE
Per a López, els grans reptes que té el Govern en aquest curs polític són la millora de la mobilitat a Catalunya, inclosa Rodalies i el conjunt de la xarxa ferroviària, i les polítiques d'habitatge, que han de comptar amb "un impuls molt més intens".
Ha apuntat que altres tasques pendents que estan, en aquest cas, sobre la taula de l'executiu de Pedro Sánchez, són el model de finançament singular per a Catalunya i la reducció de la jornada laboral.
"A ningú se li escapa l'aritmètica al Congrés dels Diputats i les dificultats que hi ha per això, però jo crec que cal anar avançant amb valentia", ha dit sobre l'acord entre el PSOE i ERC, que defensa que s'hauria de complir.
REDUCCIÓ DE LA JORNADA I JUNTS
Sobre la reducció de la jornada laboral, ha apel·lat Junts i ha definit com "excuses de mal pagador" les últimes propostes del partit que condicionen el seu suport a la mesura.
Preguntada per si la reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'expresident del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont, pot desencallar l'acceptació a tràmit de la mesura, López ho ha descartat.
"Junts clarament s'ha posicionat a favor d'un bàndol, que no és el de la majoria dels catalans i catalanes. El 80% dels catalans i el 70% dels seus votants estan a favor de la reducció de la jornada", ha defensat.
Malgrat això, ha defensat la celebració de la reunió: "A mi m'hauria agradat més que s'hagués fet a Barcelona que a Brussel·les, voldria dir que sí que estaríem ja en una plena normalitat".