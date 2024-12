Belausteguigoitia (BBVA) nega la "correlació directa" entre el nombre de bancs i la competitivitat

Limita a 8 els municipis espanyols on l'OPA provocaria un monopoli

El 'country manager' de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, ha negat aquest dimarts que hi hagi una "correlació directa entre el nombre de jugadors i com de competitiu és un sector".

En el 'II Foro Financiero Estrategias ante la futura Unión Bancaria Europea' que organitza Prensa Ibérica, ha recordat que abans de la crisi financera a Espanya hi havia més de 50 entitats: "Tots sabem com va acabar la pel·lícula".

Ha insistit que la competitivitat en el sector bancari no depèn del nombre de 'players', sinó de l'eficiència, les barreres d'entrada i la facilitat del client de canviar d'entitat.

A més a més, ha lamentat que no hi hagi cap banc de la UE entre els 30 més grans del món, cosa que veu en tots els sectors i que provoca que Europa estigui endarrerida davant els competidors internacionals.

Ha destacat que "l'escala és important" per poder invertir en tecnologia i preveu més moviments de fusions i absorcions transfrontereres.

CNMC

Preguntat per la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de portar l'OPA sobre Banc Sabadell a fase 2, ha respost que han presentat compromisos, alguns "inèdits", per solucionar els tres punts concrets assenyalats pel regulador, com aquelles localitats on hi hauria monopoli o duopoli després de l'OPA.

Belausteguigoitia ha limitat a 8 els municipis on el banc resultant es quedaria sol, dels més de 8.100 que hi ha a Espanya; ha limitat a 50 les localitats on quedarien 2 entitats; i ha afegit que, dels 11.700 codis postals, hi hauria duopoli a 69, i 2 entitats a 91 més.