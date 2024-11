Belausteguigoitia (BBVA) diu que els bancs han de guanyar grandària per oferir "millors productes"

Assenyala que l'economia espanyola ha estat "excel·lent" amb la pujada de tipus

S'AGARÓ (GIRONA), 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El director general a Espanya de BBVA, Peio Belausteguigoitia, ha defensat que els bancs han de guanyar grandària per "seguir oferint els millors productes", en referència a l'oferta pública d'adquisició (OPA) que l'entitat ha llançat sobre Banc Sabadell.

Ho ha dit aquest divendres en la 29 Trobada d'Economia a s'Agaró (Girona), en la qual ha lamentat que no hi ha cap banc de la Unió Europea entre les 20 majors entitats del món, per la qual cosa és necessari aquest augment de grandària de les entitats de la zona euro.

Belausteguigoitia ha explicat que totes les entitats incrementen la seva inversió en tecnologia any rere any i que "l'escala fa que per a aquest tipus d'inversions sigui més necessari que les entitats tinguin una grandària determinada".

Ha assegurat que l'entitat continuarà col·laborant amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) durant la fase 2 de l'anàlisi de l'OPA.

Preguntat sobre l'oposició que ha trobat l'operació, especialment a Catalunya i la Comunitat Valenciana, Belausteguigoitia ha recordat que "l'objectiu de l'operació és créixer" i que aquest creixement inclou les empreses i les pimes.

MENOR SENSIBILITAT AlS TIPUS

El director general a Espanya ha destacat que les entitats bancàries espanyoles tenen una menor sensibilitat als tipus d'interès en els seus comptes que anys enrere, passant del 17% en 2021 al 4% en l'actualitat.

Belausteguigoitia ha assegurat que l'evolució de l'economia espanyola durant el període de pujada dels tipus d'interès "ha estat excel·lent".

Ha explicat que la previsió és que la baixada de tipus permeti que el desapalancament es freni i que 2024 tanqui en pla respecte al 2023, després de caigudes del 4% en els dos anys anteriors per la pujada dels tipus.

Aquest augment de l'activitat, segons ell, permetrà al sector bancari compensar una part de la caiguda del marge d'interessos lligada a la baixada prevista dels tipus d'interès.

D'altra banda, ha posat en dubte que la inflació mantingui una senda de reducció si s'aproven les mesures anunciades pel president electe dels Estats Units, que ha dit que "són totes inflacionistes" i que, d'aprovar-se, acabarien arribant a Europa.