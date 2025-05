Belausteguigoitia (BBVA) assenyala que els 'remedies' de l'OPA "no tenen precedents"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 8 (EUROPA PRESS)

El 'country manager' de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, ha assenyalat que els 'remedies' amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) respecte a l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell "no tenen precedents en cap operació".

Ho ha dit aquest dijous en una trobada organitzada pel Fòrum Empresarial del Llobregat, en la qual ha assegurat que els compromisos "recullen totes les preocupacions que hi havia sobre la taula".

Belausteguigoitia ha recordat que aquests compromisos no es van demanar en les operacions de fusió d'Unicaja i Liberbank, o en la de La Caixa i Bankia, que ha recordat que no tenia 'remedies' per a pimes i que va generar l'entitat financera més gran d'Espanya, i ha dit que ho continuarà sent tot i que l'actual OPA fructifiqui.