Belausteguigoitia afirma que BBVA té "prou escala" per mantenir-se líder en creixement

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
El 'country manager' de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, ha assegurat que el banc "té prou escala per continuar sent líder en creixement i rendibilitat a Espanya", informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.
Belausteguigoitia, que ha participat en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, ha posat en valor el volum de clients, la presència territorial i la quota del banc en "tots els segments de negoci".
Ha afegit que "l'entitat encara el futur amb uns resultats rècord de més de 3.139 milions d'euros només a Espanya" fins al setembre, i que la capitalització borsària ha superat els 100.000 milions d'euros aquest any.
El directiu ha explicat que l'entitat "lidera el sector a Espanya en creixement d'ingressos recurrents, en eficiència i en rendibilitat" i ha destacat el dinamisme de l'activitat creditícia.
D'altra banda, ha reafirmat el compromís del banc amb Catalunya, on ha dit que és el segon jugador i que és "amb diferència el mercat més rellevant" en termes de quota a Espanya.