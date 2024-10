Belarra veu les acusacions a Errejón el "resultat d'un procés feminista" i retreu atacs a Podem

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha opinat que les acusacions en xarxes contra el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, sobre comportament inadequat amb dones són el "resultat d'un procés feminista", i ha retret que s'intenti atacar a Podem per això.

En una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha transmès a les presumptes víctimes "que no estan soles", que les creuen, les recolzen i que els hi donen les gràcies per ser valentes i alçar la veu davant casos com a aquest, textualment.

"També per a això vam fer la Llei del sonomésl sí és sí, no? Precisament perquè les víctimes se sentissin acompanyades i protegides davant de casos com aquest", ha reivindicat Belarra, que ha afirmat ser enormement prudent, en les seves paraules, amb les acusacions per l'historial d'enfrontaments entre Errejón i Podem, partit del qual va formar part des de la seva fundació fins al 2019.

Belarra també ha retret que el PP hagi demanat explicacions a Podem sobre les acusacions a Errejón i acusar-los de "tapar" els suposats casos d'assetjament a dones, com va sostenir aquest dijous el dirigent popular Elías Bendodo.

"El Partit Popular sempre fa política d'absolutament tot i no es pot esperar res bo del seu barribagerisme, però jo crec que el que revela això és que intenten sempre atacar a Podem", ha indicat Belarra, que també ha recordat que Errejón estava fora del partit bastant abans que Podem accedís al Consell de Ministres, textualment.