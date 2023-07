Belarra i Sumar defensen una reforma fiscal "profunda" davant els alts beneficis de la banca i les energètiques

MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Drets Socials en funcions, Ione Belarra, ha reclamat per a la pròxima legislatura una reforma fiscal "profunda" davant els beneficis rècord que registren entitats com el Banc Santander i les grans energètiques.

Així mateix s'ha pronunciat el diputat electe de Sumar, Carlos Martín, quan ha emfatitzat que és un dels punts del programa de la candidatura i que els executius dels bancs retirin els recursos judicials que van presentar contra l'impost extraordinari temporal als beneficis del sector.

La líder de Podem ha remarcat per les xarxes socials que el Santander i les energètiques continuen "ampliant els seus marges de benefici any rere any", davant la qual cosa la "pròxima legislatura hi ha d'haver una reforma fiscal profunda per avançar en justícia social".

Per la seva banda, Martín ha indicat en unes declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press, que Sumar reclama que la contribució fiscal que fan les grans empreses, els bancs, les energètiques, les immobiliàries o les constructores, s'homologui amb la de les pimes.

"Hem de reequilibrar aquesta contribució fiscal elevant la contribució fiscal d'aquestes grans empreses", ha emfatitzat el nou parlamentari que apunta a ser el referent econòmic del futur grup parlamentari.