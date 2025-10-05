Belarra rep a Barajas els 21 membres de la flotilla: "El millor de la nostra societat"

MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de Podemos, Ione Belarra, s'ha desplaçat a l'aeroport de Barajas per rebre els 21 membres de la Global Sumud Flotilla que han aterrat aquest diumenge: "El millor de la nostra societat".
"Avui som a l'aeroport de Barajas per rebre, per donar-los la benvinguda a aquestes persones que en aquest moment representen el millor de la nostra societat, que són les valentes, els valents que han participat de la Global Sumud Flotilla", ha declarat als mitjans.
Belarra ha volgut recordar "especialment" les persones que "encara estan segrestades il·legalment en una presó" i ha remarcat que "a més són persones que estan en vaga de fam", en al·lusió als tres representants de Podemos a la flotilla: Lucía Muñoz, Serigne Mbayé i Alejandra Martínez.
"Saben que les tres persones que representen Podemos en la Global Sumud Flotilla estan les tres en vaga de fam. Ja ho hem pogut confirmar en el dia d'avui, i estan segrestades il·legalment. Des d'aquí exigim al Govern d'Espanya que digui el que és això: que és terrorisme d'Estat. Aquest és un crim de guerra més que se suma a les desenes de crims de guerra que ha comès l'Estat terrorista d'Israel en aquests 23 anys", ha criticat.
Així mateix, ha denunciat "les condicions de detenció que tenen milers de presos i preses palestins en presons com en les què es troben els nostres companys i les nostres companyes", al·legant que "es veuen sotmesos a tortures i a tracte degradant dia rera dia, molts d'ells sent menors d'edat, i molts d'ells estant únicament en detenció administrativa, que és una cosa absolutament il·legal".
"És el moment de trencar relacions diplomàtiques, econòmiques, militars i de tot tipus amb l'Estat terrorista d'Israel", i ha afegit que l'Executiu "està trigant a donar els passos que la societat espanyola està exigint".
"Ahir vam viure una de les manifestacions més multitudinàries de la història del nostre país, centenars de milers de persones van sortir al carrer a tot el país a alçar la bandera de l'esperança i la bandera de la dignitat. Li demanem al Govern que escolti d'una vegada, que trenqui relacions amb els genocides i que porti les nostres companyes i companys de tornada, que estan, insisteixo, segrestades il·legalment", ha dit.