Belarra reitera la seva aposta per "fer equip" amb Rufián: "És un valor per a l'esquerra"

Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha reiterat aquest dijous que li encantaria "fer equip" amb el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de cara a les eleccions generals, encara que ha traslladat el seu respecte pel partit.
Així ho ha indicat en una entrevista a 'Malas Lenguas', recollida per Europa Press, on Belarra ha considerat a Rufián com "un valor per a l'esquerra del conjunt de l'Estat", i no només a Catalunya. No obstant això, ha traslladat el seu respecte "molt profund" per ERC, amb qui Podemos ha "treballat molt".
"Tot el que va ser possible en la passada legislatura va ser gràcies a aquesta majoria plurinacional i progressista que va conformar Podemos amb Esquerra Republicana i amb EH Bildu. Vaig a ser súper respectuosa amb ells", ha reiterat.
Belarra ha recordat que en el si de tots els partits "hi ha diferències i hi ha debats", per la qual cosa ha confiat que serà el partit català qui va a trobar "la manera de resoldre-ho".
Podemos ja va defensar la possibilitat d'un tàndem electoral entre Montero i Gabriel Rufián, després d'un acte que van compartir tots dos, encara que aquesta hipotètica aliança no va cristal·litzar.
Gabriel Rufián ha afirmat aquest dijous que vol representar a ERC acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes. "I ho intentaré fins al final. I tant de bo ERC també ho vulgui", ha sostingut en un missatge en 'X' aquest dijous recollit per Europa Press.
Per la seva banda, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i altres membres de l'adreça del partit han reiterat la seva aposta perquè Rufián és qui lideri la candidatura republicana.