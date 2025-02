Belarra presumeix d'haver apartat Monedero abans que les denúncies d'assetjament es difonguessin, "quan ningú mirava"

MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha presumit aquest dissabte que la seva formació va prendre mesures contra el cofundador del partit Juan Carlos Monedero abans que es publiquessin testimonis assenyalant-lo per assetjament sexual. "Actuar quan ningú mira és el difícil i nosaltres ho vam fer per compromís ètic i feminista, no per pressió mediàtica", ha recalcat.

"Tenim un país en què als homes amb poder només se'ls aparta de les seves responsabilitats quan es desencadena la crisi mediàtica, però a Podemos actuem quan ningú mirava, i aquesta és una diferència molt substancial amb el que estem acostumats a veure", ha incidit Belarra, tornant a contrastar l'actuació de Podemos contra la de Sumar davant del cas del seu exportaveu parlamentari Íñigo Errejón.

En unes declaracions als mitjans abans d'un acte a favor de la tercera república, la dirigent habitada ha insistit que el partit va apartar Monedero quan va tenir coneixement del testimoni de les víctimes, el 2023.

"Ho vam fer perquè volem posar el centre a les víctimes, protegir-les i protegir la seva voluntat, per això actuem com actuem", ha dit, abans de queixar-se que, en la seva opinió, la cobertura mediàtica que s'està fent d'aquest assumpte "només té per objectiu copejar a Podemos".

Després de denunciar que, des del seu punt de vista, les víctimes i els seus testimonis no estan "important" a ningú més, ha remarcat que la formació va actuar "immediatament".

"Vam fer el que havíem de fer per posar al centre a les víctimes, que ens van demanar anonimat i discreció. I això implicava, progressivament, retirar Juan Carlos Monedero de totes les activitats públiques del partit per garantir que la nostra organització és un espai segur per a totes les dones", ha resumit.