Belarra (Podemos) demana que cessi "d'una vegada per totes la complicitat" d'Europa amb Israel

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha demanat que cessi "d'una vegada per totes la complicitat" dels governs europeus amb Israel, inclòs el Govern d'Espanya, i ha advertit al president del Govern, Pedro Sánchez, que el que li pot situar en el costat correcte de la història no són les paraules sinó les accions.
Així s'ha expressat en declaracions a la premsa des del port de Barcelona, abans de la sortida de la Global Sumud Flotilla cap a Gaza, on ha dit que el règim de guerra que, afirma, viu actualment el món va començar amb el "genocidi" a Palestina.
Així, ha cridat a la societat a organitzar-se i mobilitzar-se en suport d'iniciatives com la de la Global Sumud Flotilla, i ha assegurat que el president d'Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, "es van veure obligats a signar un fals alto el foc per la pressió social" de moviments com, diu, l'anterior flotilla.