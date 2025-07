Belarra (Podem) creu que els Mossos farien "batudes racistes" amb les competències d'immigració

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha dit que amb el traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat de Catalunya, serien els Mossos d'Esquadra els que exercirien les funcions de la Policia Nacional: "Fer batudes racistes basades en perfil ètnic".

Ho ha dit aquest diumenge en una entrevista al diari 'Ara' recollida per Europa Press, en la qual ha reiterat l'oposició de Podemos a la proposta de Junts: "Implicaria una enorme recriminalització de les persones migrants".

"Que et parin pel teu color de pell a la sortida del metro, quan vas en autobús, en el lloc de treball... Això que fa ara la Policia Nacional ho farien els Mossos d'Esquadra, que tenen una enorme implantació a Catalunya", ha afegit.

Preguntada per si existeix interlocució amb Junts sobre aquest tema, Belarra ha assegurat que "no hi ha contacte".

Sobre els fets a Torre Pacheco (Múrcia), ha assegurat que és un exemple de "terrorisme racista d'extrema dreta" i ha afirmat que no són uns disturbis entre dues bandes, sinó que es tracta, al seu judici, de grups neonazis organitzats a l'Estat que s'han desplaçat allí per sembrar el terror.