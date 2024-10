Belarra (Podem) acusa al PSOE d'utilitzar com a "excusa" a Junts i PNB amb l'habitatge i Israel

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha acusat al PSOE d'utilitzar com a "excusa" al suport de Junts i el del PNB per no abordar la crisi de l'habitatge i responsabilitzar a Israel pel conflicte obert a Gaza.

En una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha sostingut que, amb aquesta estratègia, el Govern central està aconseguint evitar el que "no vol fer, que en aquest cas és intervenir el mercat de l'habitatge o suspendre les relacions comercials i diplomàtiques amb Israel, que està cometent un genocidi".

Ha retret al Partit Socialista que tenen el grup majoritari i la Presidència de l'Executiu i, per això, són els que tenen la "responsabilitat de treure un projecte avanci", concretament un pressupost que hauria de fixar les prioritats del país el proper any.

També els ha criticat per únicament servir per "fer mesures que perfectament podria fer el Partit Popular" en comptes de continuar amb les transformacions i els avanços, en les seves paraules, iniciats la passada legislatura.

"El mínim que pot fer un govern que s'autodenominada progressista és atallar la terrible crisi d'habitatge que viu al nostre país i, per descomptat, tot el que estigui a la nostra mà per contribuir a parar-li els peus a Netanyahu", ha insistit la líder de Podem.