Belarra diu que Sánchez hauria evitat morts plantant-se amb les armes d'Israel: "No s'ho perdono"

Segueix rebutjant delegar la immigració a Catalunya, per no "estendre l'agenda de l'odi"
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de Podemos, Ione Belarra, ha insistit en la "complicitat amb els genocides" d'Israel del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha dit que "s'haguessin evitat moltes morts" si s'hagués "plantat" amb l'enviament d'armes a Israel i vigilat el trànsit de les armes per Espanya: "No s'ho perdono".
En una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recollida per Europa Press, ha afirmat aquest dissabte que el president ja està en "campanya electoral, o almenys en precampanya", en anunciar un embargament d'armes, "semblant que fa alguna cosa quan, no només no ha fet res, sinó que ha mantingut relacions de complicitat amb els genocides".
Per a ella, un govern "digne" que vol de debò "parar els peus a Netanyahu" hauria fet un seguiment sistemàtic per impedir que les armes arribessin a Israel.
Creu que Espanya podria haver jugat un paper "clau", donada la seva ubicació i sabent que els enviaments d'armes d'Estats Units a Israel passen per Espanya: "Si Espanya s'hagués plantat, moltes morts s'haguessin evitat. I jo això a Pedro Sánchez no s'ho perdono".
Segons ella, si el Govern estatal hagués volgut fer "alguna cosa", tenia a la seva mà "desenes de mesures: des de sancions a fer un embargament real de les armes o prohibir a Israel participar en competicions esportives o culturals. Però "no les ha fetes i, ara, quan ja estem pràcticament en el que tothom s'olora com el final de la legislatura, (Sánchez) anuncia un embargament d'armes fantasma que no apareix".
D'altra banda, ha insistit en el seu rebuig a recolzar la presa en consideració d'una iniciativa que PSOE i Junts duran dimarts al Ple del Congrés per transferir a Catalunya les competències en matèries d'immigració: "No estendrem l'agenda de l'odi", i ha afegit que la proposició de llei té motivació "racista", com venen dient des que es va registrar al març.
OBJECTIU "OBERTAMENT RACISTA"
"L'objectiu és obertament racista. De fet, en el preàmbul diu clarament que la immigració és un problema i que posa en risc la cohesió social, i, per tant, amb els vots de Podemos no es faran lleis racistes. Això està claríssim", ha sentenciat.
En aquest punt, ha demanat al PSOE i a Junts, així com a la resta de socis del Govern de Sánchez, que "no s'amaguin darrere de les legítimes demandes d'autogovern del poble català" per justificar aquesta llei. I ha recordat que Podemos sempre ha recolzat aquestes demandes, "fins i tot en els moments més difícils", quan van rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució durant el procés i van recolzar el dret a decidir dels catalans.
"Nosaltres sempre hem estat al costat de la gent de Catalunya en les seves legítimes aspiracions d'autogovern; el problema és que Junts està utilitzant aquestes legítimes aspiracions per estendre la seva agenda racista en la seva competició electoral amb Aliança Catalana, i nosaltres no permetrem amb els nostres vots que s'estengui aquesta agenda de l'odi", ha afirmat.
En tot cas, la líder de Podemos ha dit que Junts no s'ha posat en contacte amb la seva formació però tampoc el PSOE, amb el qual mantenen "una distància enorme". "No hi ha converses amb el Govern perquè ha entrat en una deriva que, no només és dolenta per a Espanya ara, sinó que li està posant una catifa vermella a un possible Govern del PP i Vox".
A més, creu que el Govern de Sánchez no només "no ha fet ni una sola política d'esquerres", sinó que n'ha fet "calcades" a les que podria haver fet un govern del PP: "Lliurar el Poder Judicial a la dreta més reaccionària --i bé que ho estan pagant--, apostar per augmentar la despesa militar i ser còmplices del genocidi" a Gaza.