Belarra diu que l'executiu "ha mort" i que la corrupció del PSOE és una forma de govern i "no pomes podrides"

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha assegurat que el govern de Pedro Sánchez "ja ha mort" i el dubte és saber "quan es concretarà el final" i considera que la corrupció socialista "és una forma de govern del bipartidisme i no són casos de pomes podrides".

"El que hem conegut a Espanya en els últims dies no deixa ja lloc a dubtes. El cicle de Pedro Sánchez ha acabat. L'únic dubte és ja merament temporal. Quan es concretarà el final? El govern ja ha mort. I no només el govern, és tot un cicle polític el que arriba a la seva fi. L'etapa en la qual el PSOE ha pogut presentar-se amb l'ajuda de la progressia mediàtica com una alternativa a la corrupció del Partit Popular i com una força de progrés, tot aquest procés ha acabat", ha assegurat Belarra aquest dissabte al Consell Ciutadà estatal de Podem.

Belarra ha criticat que la corrupció socialista deixa entreveure que "el PSOE de Sánchez no formava ni ha format part mai de cap canvi" i més aviat ha format part de "la reacció al canvi i de la restauració de la cultura de la corrupció a Espanya".

"A Podem sabem molt bé que el paper del PSOE en l'última dècada ha estat posar un fre permanent a tots i cadascun dels avenços que la ciutadania d'aquest país havia demanat repetidament a les urnes. Tots els avenços han estat malgrat el PSOE, mai amb ells", ha asseverat.

En aquest sentit, ha criticat que la pujada del salari mínim o els avenços feministes de l'anterior legislatura van arribar amb "l'oposició del PSOE". "Les coses bones que vam aconseguir engegar les vam haver d'engegar sempre amb la resistència del PSOE. Totes les coses bones que es van fer en l'anterior legislatura i de les quals encara avui presumeix el PSOE es van fer amb la seva completa oposició i gràcies al treball de Podem. I el fet que continuïn referint-s'hi avui revela que aquest govern, al qual no se li coneix cap avenç ha viscut de les rendes de Podem", ha recalcat.

Belarra ha assenyalat que des de Podem es pensa el mateix de la corrupció del PP com del PSOE i adverteix que s'oposaran amb la mateixa contundència "corrupció sigui qui sigui el responsable perquè la corrupció ha estat i és un dels senyals d'identitat del sistema bipartidista".

"No sabem per què va cessar sense justificació aparent Ábalos l'estiu del 2021. Ni tampoc sabem per què va nomenar el seu dos com a nou secretari d'Organització sense assegurar-se que no formava part també de la mateixa trama corrupta. Les llacunes sobre aquest cas són insuportables i fan un mal irreparable a la democràcia espanyola. No hi ha cap font de desafecció política més gran, cap font d'abstenció més gran ni cap catifa vermella a la dreta i a l'extrema dreta més gran que aquest govern. Com sol dir Pablo Echenique, les polítiques de Pedro Sánchez són en aquest moment dissolvent progressista", ha sentenciat.

Durant la seva intervenció, Belarra ha carregat durament contra el PSOE, el qual ha acusat d'estar venut "als interessos de les grans constructores com Acciona" i als interessos de la indústria militar. "El PSOE ha decidit donar l'esquena a tots els problemes que té el nostre país", ha indicat.

A més, ha criticat "l'operació Sumar" per fer fora Podem del govern, la qual cosa ha portat al fet que "en aquesta legislatura ja no hi ha ningú dins del govern que pressioni". "El PSOE, en l'última dècada, ha dedicat molta més energia a destrossar l'alternativa, valent-se per això del treball de les clavegueres judicials, de les clavegueres policials i mediàtiques", ha denunciat.

NETANYAHU, EL "HITLER" DE L'ACTUALITAT

D'altra banda, Belarra ha criticat la carta que va enviar Pedro Sánchez a l'OTAN en la qual rebutjava augmentar la despesa en defensa fins al 5% del PIB, una acció que la de Podem ha qualificat de "postureig" i li demana al president del Govern central que "deixi d'abaixar el cap davant del feixista de Trump".

"En aquesta carta, Sánchez reconeix que porta sis mesos mentint a la cara a tots els espanyols i les espanyoles. Explica el que portem mesos denunciant i se'ns va dir que era mentida, i és que aquest rearmament només es pot fer amb retallades brutals en els serveis públics i destruint el nostre estat del benestar. I en segon lloc perquè tota aquesta performance pistolar sanchista assumeix per fi la veritat, que aquest rearmament no té res a veure amb l'autonomia estratègica europea. És una imposició de l'OTAN i del feixista de Donald Trump", ha remarcat.

Per això, ha exigit destinar els diners del rearmament a expropiar tots els habitatges dels fons voltor a Espanya; crear un parc públic d'habitatge; remunerar els permisos de cures i ampliar els permisos de maternitat i paternitat; o reduir les llistes d'espera de la sanitat, entre d'altres.

A més, li ha reclamat que acordi "immediatament" un embargament formal d'armes a Israel, ja que considera que és un "perill per a la supervivència del conjunt de la humanitat". "Avui el món està en risc i és per no haver detingut el Hitler del nostre temps", ha denunciat.