Belarra desvincula el vot de Podem del de Sumar i avisa: "La pilota és a la teulada del PSOE"

Edu Botella - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials en funcions, Ione Belarra, ha desvinculat aquest dijous el vot de la seva formació del de Sumar en les negociacions sobre la investidura del president del Govern central en funcions i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez, i ha avisat que "la pilota és a la teulada del PSOE".

En una entrevista a La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press, ha assegurat que Podem i Sumar són dos projectes polítics diferents que busquen objectius parcialment diferents, i ha demanat als socialistes que escoltin i incorporin les peticions de la seva formació.

"El PSOE ha d'escoltar les peticions de Podem, de les quals encara no tenim cap mena de resposta, i crec que seria bo donar estabilitat al futur govern incorporant totes les sensibilitats", ha destacat.

Per Belarra, les peticions de Podem són "de pur sentit comú progressista i molt assumibles" per al PSOE, com la pujada del salari mínim a 1.500 euros, la congelació dels lloguers durant tota la legislatura i continuar avançant en polítiques feministes, entre d'altres.

IRENE MONTERO

Així, ha reivindicat la figura i la tasca de la ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero, i ha defensat la importància que "pugui continuar contribuint al fet que el Govern central transformi el país" en matèria de drets feministes i LGTBI.

"El PSOE ha de prendre nota del mandat de les urnes i decidir si es pren aquesta legislatura com una legislatura més, com si fos una Maria o si se la pren seriosament", ha resolt.