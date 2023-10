Belarra demana "més valentia" en la crisi d'Israel i aprofitar la presidència del Consell de la UE

Proposa que "posicions transcendentals" com la política exterior es pactin en un govern de coalició



La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials en funcions, Ione Belarra, ha demanat aquest dijous "més valentia" al govern de Pedro Sánchez en el conflicte entre Israel i Palestina, i aprofitar la presidència d'Espanya del Consell de la UE per exercir més lideratge.

"Cal més valentia. I precisament perquè Espanya ocupa la presidència del Consell de la UE tenim la possibilitat d'exercir una capacitat de lideratge que no s'està aprofitant fins a les màximes conseqüències", ha lamentat en una entrevista a La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press.

En la seva opinió, la posició del PSOE, dins el conjunt de la UE, és més garantista en matèria de drets humans que la de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, però creu que es podria fer "molt més i donar exemple al món" trencant relacions diplomàtiques amb Israel, entre altres accions.

"Ens estem jugant què som com a Europa i quin rol tenim en el genocidi que comet Israel", ha recalcat Belarra, que defensa que no pot deslligar el fet de ser ministra del seu càrrec com a secretària general de Podem.

Després d'opinar que les posicions que defensa haurien d'estar representades en el Govern central, ha proposat que les "posicions transcendentals per al futur del país, com la política exterior", es pactin en un futur govern de coalició.

I és que, segons Belarra, és "un error i una anomalia que la força majoritària s'arrogui tota la responsabilitat i competències en una matèria" com la política exterior.

"NO AMB EL MEU SILENCI"

"S'està cometent un genocidi amb la nostra complicitat i silenci. En el meu nom no es farà. No amb el meu silenci", ha reiterat la ministra, després de destacar que és una responsabilitat cridar l'atenció sobre què està passant i avisar que Espanya i la UE estan seguint, a parer seu, els dictats dels Estats Units, principal aliat d'Israel, ha dit.

També ha insistit a atribuir a Israel l'atac a l'hospital de Gaza, en al·legar que periodistes i persones de prestigi a la zona observen que "l'única força militar amb capacitat per fer això a un hospital és Israel".