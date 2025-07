Belarra demana l'alliberament del vaixell 'Handala' de la Flotilla: "Vergonya per qui es quedi en silenci"

MADRID 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podem, Ione Belarra, ha demanat l'alliberament del vaixell 'Handala' de la Flotilla de la Llibertat, que ha estat abordat aquest dissabte per comandos israelians quan es trobava aproximadament a menys de cent quilòmetres de la costa de Gaza per trencar el bloqueig marítim israelià.

"Vergonya per qui es quedi en silenci #FreedomFlotilla", ha publicat Belarra aquest diumenge a X, en un missatge en què ha lamentat viure en una època en la qual "se segresta activistes i vaixells que transporten ajuda humanitària per frenar una fam provocada deliberadament per l'estat terrorista d'Israel i es protegeix els genocides".

El vaixell 'Handala' viatjava amb 21 tripulants a bord, entre ells els espanyols Santiago González Vallejo i Sergio Toribio, i segons el Govern israelià tots es troben "fora de perill". "La coalició de la Flotilla de la Llibertat confirma que el vaixell civil 'Handala', que es dirigia a trencar el bloqueig il·legal i genocida israelià dels palestins a Gaza, va ser interceptat violentament per l'exèrcit israelià en aigües internacionals, aproximadament a 40 milles nàutiques de Gaza", ha fet saber l'organització en un comunicat recollit pel Comitè Internacional per Trencar el Setge de Gaza.

"Israel no té autoritat legal per detenir civils internacionals a bord del vaixell 'Handala'. Aquest no és un assumpte intern israelià. Es tracta de ciutadans estrangers que operen sota el dret internacional i en aigües internacionals. La seva detenció és arbitrària i il·legal i ha de cessar immediatament", ha afegit per la seva banda la integrant del comitè de direcció de la Flotilla, Ann Wright.