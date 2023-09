Belarra defensa l'amnistia i diu que és el PSOE qui ha d'explicar les negociacions amb Junts i ERC

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podem, Ione Belarra, ha assegurat que l'amnistia és una bona eina per "posar fi definitivament a la criminalització i a la judicialització del conflicte català" i que ha de ser el PSOE qui expliqui les negociacions amb Junts i ERC sobre possibles acords.

En unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press, ha recalcat que s'està en camí de resoldre la crisi territorial, però l'afany de Podem també és afrontar la situació econòmica i social.

"Sobre els acords que el PSOE té amb altres forces polítiques, amb ERC o amb Junts, crec que qui ha de donar explicacions és el PSOE i també aquests socis. Jo el que crec és que l'amnistia seria una bona eina per posar fi definitivament a la criminalització i a la judicialització del conflicte entre l'Estat i Catalunya", ha dit després d'afegir que a Sumar li toca explicar els passos que fa sobre l'amnistia.

Respecte a les propostes del partit per a la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, de manera directa i sense passar per Sumar, Belarra ha deixat clar que "Podem continuarà fent política amb autonomia i amb capacitat per prendre les seves pròpies decisions".

"Crec que tothom ha vist, tant en la negociació que es va donar prèvia a les eleccions com al llarg dels dos últims anys, que hi ha un interès per part de molts actors que Podem deixi de fer política", ha lamentat.

En aquest sentit, després de remarcar que Podem ha d'estar representat en el Govern central i que Irene Montero és la millor persona per continuar al capdavant d'Igualtat, ha insistit que els seus requisits per a la investidura haurien de ser acceptats per qualsevol progressista.