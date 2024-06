Belarra critica que el PSOE faci servir el finançament com un intercanvi de cromos per investir Illa i augura un fracàs

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La líder de Podem, Ione Belarra, ha criticat que el PSOE enfoqui el debat del finançament autonòmic com un "intercanvi de cromos" per a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, a Catalunya i ha augurat que la seva estratègia és "garantia de fracàs".

En una roda de premsa al Congrés, ha retret que un debat "estratègic" de país com és la reforma del finançament i el reconeixement de la plurinacionalitat es plantegi en aquests termes, la qual cosa és un "error".

"Des del meu punt de vista abordar-ho (el finançament autonòmic) com un intercanvi de cromos per aconseguir els vots en una investidura és una garantia de fracàs", ha aprofundit Belarra.

La també diputada del Grup Mixt ha desgranat que Podem defensarà l'augment "del sòl d'ingressos", atès que ara hi ha un problema "molt seriós de falta d'ingressos" tant per a Catalunya com en el conjunt d'Espanya, atès que "els que més tenen" no aporten el que deuen en termes fiscals.

En conseqüència, ha desgranat que s'ha d'augmentar aquesta "pressió fiscal" a les grans rendes i companyies perquè funcionin com deuen les competències que tenen les comunitats autònomes.

"Evidentment cal començar per aquí i no començar, com sol fer el PSOE, la casa per la teulada", ha advertit Belarra.

En el si de la formació morada han avisat que el finançament autonòmic és un "meló complicadíssim" que requereix un debat de conjunt de país i que el resultat a Catalunya deixa la legislatura estatal en una situació "molt difícil", atès que la decisió final recau en ERC i no en el PSOE. És més, dubten que si fins i tot Illa és president hi pugui haver una legislatura llarga.