Belarra critica les negociacions per la fi de la guerra: "Es repartiran Ucraïna com si fos un pastís"

VALÈNCIA 2 març (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podemos, Ione Belarra, considera que les últimes negociacions per posar fi a la guerra d'Ucraïna no són justes sinó "un repartiment colonial".

"Es repartiran Ucraïna com si fos un pastís. Les terres rares, tots els recursos naturals, per als Estats Units, i les terres que Rússia manté ocupades per a Rússia. I al poble ucraïnès que el donin", ha denunciat.

"L'esbroncada que vam veure l'altre dia entre Donald Trump i Zelenski, gravada i retransmesa per totes les televisions del món en directe i en 'prime time', eren converses que abans es tenien a porta tancada", ha manifestat, al mateix temps que ha afegit que "avui el feixisme està completament a la vista de tothom, no s'oculten".

En aquesta línia, ha afirmat que "el que estan fent és un repartiment colonial d'Ucraïna, com si fos la conferència de Berlín".

SORTIR DE L'OTAN

Així mateix, la secretària general ha defensat que "Espanya ha de sortir de l'OTAN", ja que "no li serveix per absolutament res a Europa", ja que "és el braç militar internacional dels Estats Units d'Amèrica per defensar els seus interessos econòmics".

Per la seva banda, la secretària política de Podemos i eurodiputada, Irene Montero, també ha defensat aquesta sortida d'Espanya de l'OTAN.

"Trump és un perill perquè existeix l'OTAN, perquè li regalem als Estats Units bases militars en sòl europeu per centenars, un poder que ens hauria de pertànyer sobiranament als pobles d'Europa. Per tant, és el moment de no entregar-li més poder, de sortir de l'OTAN, de treure'ls el nostre territori, les nostres bases militars i que ens deixin d'explicar el conte que gastant més diners en armes estem més segures", ha manifestat Montero.

L'eurodiputada ha afirmat que "el que dona seguretat són els serveis públics i els drets, no gastar més diners en armes, que posen en perill perquè augmenta la dependència energètica, econòmica i militar de grans potències, que no els importa res, absolutament res, la vida dels europeus".

Podemos s'ha reunit aquest diumenge amb la militància al Jardí Botànic de València per "tornar a posar dempeus a Espanya a una esquerra valenta i transformadora" que "es posi dempeus per dur a terme les mesures que la gent necessita per poder viure millor".