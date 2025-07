Belarra diu que Junqueras es va deixar portar per Puigdemont sobre les seves paraules

Assenyala que tota la societat, també les forces i cossos de seguretat de l'Estat, aplica "biaixos racistes"

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha dit aquest dimecres que el president d'ERC, Oriol Junqueras, "es va deixar portar" per les "acusacions falses" del líder de Junts, Carles Puigdemont, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha insistit que els Mossos d'Esquadra "apliquen biaixos racistes" tal com fan, a parer seu, altres forces i cossos de seguretat de l'Estat i la resta de la societat.

Així s'ha pronunciat sobre la polseguera aixecada arran de les seves paraules en una entrevista del diari 'Ara' en la qual va assenyalar que amb el traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat, els Mossos farien "batudes racistes basades en el perfil ètnic", a la qual cosa Junqueras va respondre per X que aquesta posició és la que defensaven els exlíders de Ciutadans Albert Rivera i Inés Arrimadas.

"Amb tot el respecte i l'afecte que tinc a Oriol Junqueras, crec que ell no havia sentit la meva resposta en l'entrevista. Crec que es va deixar portar per les acusacions falses del senyor Puigdemont i del senyor Illa i que això va ser el que el va portar a fer la piulada. Jo animaria el senyor Junqueras a que escoltés la resposta completa, que bàsicament és explicar que en aquest país, a Catalunya i a Espanya, existeix el racisme institucional", ha dit Belarra en una entrevista a 'La Mirada Crítica' recollida per Europa Press.

Això vol dir que "les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que la justícia" i la resta de la societat aplica "prejudicis racistes, biaixos racistes a l'hora d'actuar", ha reblat.

Preguntada sobre si creu que totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat i les policies autonòmiques són racistes, la secretària general de Podem ha dit que no comparteix aquesta opinió, si bé ha afirmat que tant la Policia Nacional com els Mossos d'Esquadra apliquen "biaixos racistes" com, a parer seu, fa tota la societat, inclosa ella.

"Totes nosaltres, jo la primera, apliquem biaixos racistes perquè vivim en una societat que té una estructura racista", ha resumit.