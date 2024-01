Belarra avisa que existirà "una ofensiva judicial salvatge a la llei d'amnistia"

Abellán demana que ERC i PSC "treballin per a la majoria social d'aquest país"



BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem i diputada al Congrés, Ione Belarra, ha avisat aquest diumenge que en els pròxims mesos existirà "una ofensiva judicial salvatge a la llei d'amnistia", que ha considerat que serà més gran, al seu parer, que la de la llei del 'només sí és sí'.

En unes declaracions a Barcelona al costat de la coordinadora autonòmica de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha demanat que "totes les persones demòcrates que hi ha en aquest país s'oposin frontalment al fet que en aquest país mani més el sector reaccionari del Poder Judicial, el jutge García-Castellón, que el Parlament".

Belarra s'ha mostrat contrària a projectes com l'ampliació dels aeroports de Barcelona-el Prat i Adolfo Suárez Madrid-Barajas i del port de València: "Ens preocupa que ara mateix tinguem un govern en el qual no hi ha un Podem fort que realment pugui frenar aquest tipus de macroprojectes que són un atemptat mediambiental".

"Farem tot el que estigui a les nostres mans també des de l'àmbit institucional i des dels carrers per frenar el que clarament va en la direcció contrària a la lluita contra l'emergència climàtica", ha afegit la líder de Podem.

ABELLÁN: PETICIONS A ERC I PSC

Conchi Abellán també ha expressat el seu rebuig a aquestes infraestructures que, en el cas de l'aeroport del Prat, ha assenyalat que "l'ampliació el que farà és destrossar un medi natural (la Ricarda) que és imprescindible per a la zona".

Ha reclamat que ERC i el PSC "es posin les piles, treballin per a la majoria social d'aquest país", i que abordin qüestions que, segons ella, donin ajudes directes a la gent.

També ha exposat que amb la llei d'amnistia volen "defensar tota aquella gent que per sortir a defensar drets per anar contra els feixistes estan ara mateix amb penes de presó de fins a 10 anys".