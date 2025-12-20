Belarra assegura que la distància de Podem amb Sánchez és cada vegada més gran: "Està al límit i políticament mort"

1037761.1.260.149.20251220162345
La portaveu de Podem en el Congrés, Ione Belarra, durant una roda de premsa en el Congrés dels Diputats, a 2 de desembre de 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 20 des. (EUROPA PRESS) -
La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha defensat que la distància que separa al seu partit del Govern de coalició de PSOE i Sumar "és cada vegada més gran", assegurant que l'Executiu "està al límit i políticament mort".
Belarra ha assenyalat que el PSOE "està assetjat per casos de corrupció, per casos de masclisme i per una absoluta inacció amb la crisi d'habitatge".
Respecte a la reunió mantinguda aquest divendres entre els socialistes i Sumar per abordar la situació del Govern de coalició, la dirigent del partit morat ha reproduït l'opinió que ja va manifestar Sumar a la sortida de la mateixa que no s'havia produït cap avanç.
"Aquesta situació no s'arregla ni amb reunions ni amb declaracions, s'arregla per l'esquerra. S'arregla tornant a posar en peus a una esquerra transformadora a Espanya que pugui portar endavant les polítiques laborals feministes d'avanç en drets que està esperant la gent", ha argumentat Belarra en declaracions a la premsa des d'una manifestació a Madrid del sindicat CGT.
"És evident que el PSOE no va a ser part de la solució perquè està sent part del problema. Nosaltres no som socis d'aquest Govern i la distància política que tenim amb ells és cada vegada major, sobretot des que va començar el rearmament i per la seva inacció amb la crisi d'habitatge", ha afegit, remarcant que l'únic que té "el botó vermell" és el president, Pedro Sánchez, en la mesura en què és l'únic que pot avançar les eleccions.
No obstant això, Podem seguirà estudiant cadascuna de les mesures que present el Govern per decidir el seu suport, encara que Belarra ha incidit que no va a permetre cap reculada, al mateix temps que ha recordat que el Govern encara no ha confirmat si va a prorrogar o no la suspensió dels desnonaments, que caduca el proper 31 de desembre.
ELECCIONS EXTREMENYES
Quant a les eleccions que se celebren aquest diumenge a Extremadura, Belarra ha assegurat que les encara "amb moltíssima il·lusió que pugui haver-hi un canvi" en aquesta regió.
"Unides per Extremadura crec que ha fet la millor campanya, perquè revela fins a quin punt tenim damunt de la taula una oportunitat de canvi. Jo crido als extremenys i les extremenyes al fet que es mobilitzin, al fet que surtin a les urnes, perquè demà pot haver-hi canvi a Extremadura", ha dit sobre aquest tema.