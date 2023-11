Belarra afirma que no volen sortir de Sumar però diu que "tots els escenaris estan disponibles"

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exministra de Drets Socials i líder de Podemos, Ione Belarra, ha afirmat que el seu partit no vol sortir de Sumar al Congrés dels Diputats, si bé "ara mateix tots els escenaris estan disponibles".

"Qui ha de prendre aquesta decisió és Sumar. Nosaltres no ens en volem anar. Nosaltres hem treballat per la unitat", ha explicat en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha recalcat que la decisió no està presa i ha assenyalat les eleccions europees com "crucials" per impulsar una esquerra veritablement transformadora a Europa.

També ha reiterat que Podemos ha de tenir una "autonomia política que ha de ser molt profunda", ja que segons el seu parer al Govern central només s'hi fa el que diu el PSOE.

"La gent sap que pot confiar en Podemos. De fet, ens han fet fora del govern perquè ho hem fet bé, perquè hem anat massa lluny, segons la seva consideració", ha reivindicat.