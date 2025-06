Belarra acusa el PSOE del processament de García Ortiz i afirma que Ayuso i la seva parella haurien d'estar a la presó

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha afirmat aquest dilluns que el processament del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, és conseqüència que el PSOE no hagi sabut "aturar la guerra bruta" que ve del govern de Mariano Rajoy i tampoc ha "parat els peus a temps" a la dreta, "que ja mana encara que no governi" a Espanya.

"Seuran a la banqueta el fiscal general de l'Estat perquè quan li van fer la guerra bruta a Podem, quan li van fer la guerra bruta als independentistes, als ecologistes, als moviments socials o als activistes per Palestina, el Partit Socialista no va fer res i va pactar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb la dreta. Arran d'aquella pols, tenim aquest fang", ha explicat durant unes jornades de medi ambient al Congrés.

La dirigent del partit morat ha afirmat que mentre García Ortiz serà jutjat per unes suposades filtracions d'informació fiscal de la parella actual de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continua en el seu càrrec i vivint en un "àtic pagat amb mossegades".

I LA "CORRUPTA" AYUSO, AL SEU ÀTIC "PAGAT AMB MOSSEGADES"

"Tenim una presidenta corrupta, que viu en un pis pagat amb diner negre conseqüència de les mossegades que es va endur la seva parella pels contractes de les mascaretes durant la pandèmia; ha afirmat. Mentre ens intentàvem protegir entre totes i salvar vides, hi havia alguns que pensaven a fer negoci".

A parer seu, Díaz Ayuso i la seva parella haurien "d'estar a la presó"; però, en canvi, serà el fiscal general de l'Estat qui segui a la banqueta per les filtracions. "Això és guerra bruta i això és la conseqüència de no haver-li parat els peus a temps quan l'hi feien a uns altres i a tu et beneficiava electoralment", ha postil·lat Belarra, en referència al PSOE.