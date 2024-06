El BEI signa un préstec de 100 milions amb la Generalitat per construir escoles públiques

Es renovaran centres ja existents i se substituiran barracons



BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha signat un préstec de 100 milions d'euros amb la Generalitat per construir escoles públiques i renovar i ampliar les ja existents, informa en un comunicat aquest dimarts.

La inversió abasta infraestructures des de l'educació preescolar fins a la secundària superior, per la qual cosa l'educació universitària no hi quedarà inclosa.

El préstec permetrà finançar escoles i instal·lacions complementàries, com pavellons esportius o menjadors, i les obres beneficiaran unes 8.000 persones, entre alumnes i educadors.

També se substituiran instal·lacions provisionals creades inicialment per fer front al creixement demogràfic a determinades zones de Catalunya, conegudes com barracons.

Per construir les instal·lacions, s'implicarà la comunitat escolar en el disseny dels nous espais amb l'objectiu de potenciar l'impacte futur de les infraestructures escolars en els resultats de l'aprenentatge.

MEDI AMBIENT I GÈNERE

Els treballs es faran amb criteris mediambientals i de perspectiva de gènere per millorar l'eficiència energètica del parc educatiu català i per garantir l'ús equitatiu dels espais, respectivament.

Pel director d'Operacions per a Espanya i Portugal del BEI, Gilles Badot, invertir en "la modernització i construcció de centres educatius públics és invertir en el desenvolupament i futur" dels joves.