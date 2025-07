El BEI signa un acord de garantia de riscos compartits amb CaixaBank de 450 milions

BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha signat un acord de garantia de riscos compartits amb CaixaBank per valor de 450 milions d'euros, segons han informat aquest dimarts en un comunicat conjunt.

L'acord permetrà a l'entitat bancària reduir els riscos i exigències de capital per emetre nous préstecs per a pimes i 'midcaps' espanyoles per valor de 900 milions d'euros.

També inclou una dedicació específica de 180 milions per a projectes del sector agrícola, amb els quals es preveu poder donar suport a la seva modernització, el desenvolupament rural i la cohesió entre regions.

El nou finançament té com a objectiu respondre a les necessitats de capital circulant i liquiditat de les empreses, a més de fomentar les seves inversions en transició ecològica i digital, competitivitat o innovació, entre altres àmbits.

L'acord, que s'emmarca en les prioritats estratègiques del BEI per al període 2024-2027, pretén reforçar els sectors de l'agricultura i la bioeconomia a Europa i promoure la cohesió econòmica, social i territorial.