El BEI i l'ICF signen un préstec de 50 milions per impulsar infraestructures socials

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El director d'Equity, Growth Capital i Project Finance del grup Banc Europeu d'Inversions (BEI), Alessandro Izzo, i la consellera delegada de l'Institut Català de Finances (ICF), Vanessa Servera, han signat un préstec de 50 milions d'euros per impulsar infraestructures socials a Catalunya, informa l'ICF en un comunicat aquest divendres.
L'acord ha de servir perquè l'ICF canalitzi els fons del BEI per finançar la construcció i rehabilitació de residències, centres de dia i habitatges assistits, amb la finalitat de crear 7.500 places assistencials.
L'acord s'ha anunciat en un esdeveniment celebrat a Barcelona que ha comptat amb la participació de la presidenta del grup BEI, Nadia Calviño; la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, juntament amb entitats del sector social.
Es tracta del segon i últim tram d'un préstec aprovat per un total de 150 milions, el primer tram del qual es va signar el maig del 2025.
L'acord permetrà finançar organitzacions sense ànim de lucre, fundacions, administracions locals i empreses públiques i privades, per impulsar aquestes inversions i projectes.
Els projectes finançats han de complir les normes europees de construcció sostenible, en concret, els requisits per als edificis de consum energètic pròxim a zero.